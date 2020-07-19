«Наполи» — «Удинезе»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 34-го тура чемпионата Италиивырвал домашнюю победу в матче с— 2:1.

Счет в матче на 22-й минуте открыли гости — отличился Родриго Де Пауль . На 31-й минуте Аркадиуш Милик сравнял счету.

Победу неаполитанцам принес гол Маттео Политано на пятой компенсированной минуте.

После этого матча «Наполи» с 56 очками на 6-м месте в таблице Серии А, а «Удинезе» на 16-м месте с 36 очками.

В других матчах «Дженоа» взял верх над «Лечче» (2:1), а «Брешиа» — над СПАЛ (2:1). Еще в одной встрече «Фиорентина» обыграла «Торино» — 2:0.

Отметим, что СПАЛ лишился шансов на сохранение прописки в Серии А. За 4 тура до финиша команда из Феррары отстает от спасительного 17-го места, на котором расположился «Дженоа», на 14 очков. 0