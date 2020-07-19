Гендиректор «Химок»: Сегодня вся страна увидела, что мы достойны играть в РПЛ

Генеральный директор «Химок»сообщил, что подмосковная команда готова к выступлению в российской премьер-лиге.

Напомним, что в полуфинале Кубка России «Химки» обыграли «Урал» со счетом 3:1.

«Я думаю, сегодня вся страна увидела, что команда достойна играть в РПЛ.

Клуб готов к игре в РПЛ с прошлогодним бюджетом, который равен 350 миллионам рублей.

Этого вполне достаточно, плюс отчисления от трансляций, плюс от продажи билетов.

Я ничего не знаю насчет того, когда будет решение, пусть говорят про 20 июля. Я пока ни с кем не разговаривал на этот счет», — приводит слова Иванова «РИА Новости».

Напомним, что главный тренер «Химок» Сергей Юран сразу после победы над «Уралом» сообщил, что его команда в следующем сезоне будет играть в премьер-лиге. 0