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    Гендиректор «Химок»: Сегодня вся страна увидела, что мы достойны играть в РПЛ

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    Генеральный директор «Химок» Василий Иванов сообщил, что подмосковная команда готова к выступлению в российской премьер-лиге.

    «Химки»
    «Химки»

    Напомним, что в полуфинале Кубка России «Химки» обыграли «Урал» со счетом 3:1.

    «Я думаю, сегодня вся страна увидела, что команда достойна играть в РПЛ.

    Клуб готов к игре в РПЛ с прошлогодним бюджетом, который равен 350 миллионам рублей.

    Этого вполне достаточно, плюс отчисления от трансляций, плюс от продажи билетов.

    Я ничего не знаю насчет того, когда будет решение, пусть говорят про 20 июля. Я пока ни с кем не разговаривал на этот счет», — приводит слова Иванова «РИА Новости».

    Напомним, что главный тренер «Химок» Сергей Юран сразу после победы над «Уралом» сообщил, что его команда в следующем сезоне будет играть в премьер-лиге. 0

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