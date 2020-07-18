Широков: «Спартак» может навязать борьбу «Зениту»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака»поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального поединка Кубка России.

«Не думаю, что матч будет тусклым. Это ведь полуфинал Кубка! Хоть красно-белые в последнее время выглядят не очень, последнюю встречу выиграли 3:0 — для них это хорошие эмоции. Они прекрасно понимают, что это последний шанс закончить сезон на мажорной ноте. К тому же трофей — это трофей. Да, финал еще предстоит. Но думаю, что они приедут в Петербург биться от ножа.

Что "Спартак" может противопоставить? Понятно, что высокий настрой, но это банальность. Если "Зенит" сыграет в свою игру — ничего "Спартак" не противопоставит. Поэтому важно, как настроятся петербуржцы. Если также вальяжно, с чувством большого превосходства, как против "Оренбурга", то могут возникнуть проблемы. Если настроятся с первой секунды и будут играть так же, как свои лучшие матчи, то фаворит очевиден. Мало что "Спартак" сможет сделать. Только Старика Хоттабыча привести.

"Спартак" может навязать борьбу. Бой на каждом участке поля, выгрызать мяч так, чтобы он в крови до вратаря долетал. Как таковой игры они противопоставить не могут. В московском матче они толком ничего не создали, только гол из офсайда забили. В петербургской встрече вообще не могу вспомнить моменты "Спартака".

Я бы не ставил на то, что будет искрометный матч. Будет примерно такой же матч, как в Питере. Много борьбы — не до красивой игры. У "Спартака" есть игроки, которые умеют играть в футбол, бежать. Быстрая контратака — это конек нынешнего "Спартака", но на благо "Зениту" у них есть Барриос. Понятно, что есть Дзюба, но без Барриоса это был бы совсем другой клуб», — цитирует Широкова «Радио Зенит». 0