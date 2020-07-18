ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин Зидан и Серхио РамосЗвук неизбежности. «Реал» завоевал 34-й титул в Ла Лиге на фоне провала «Барселоны»
  • 07:00
    • Халк может вернуться в «Зенит»
  • 23:54
    • «Вест Хэм» обыграл «Уотфорд» и практически обезопасил себя от вылета
  • 23:17
    • «Спартак» приостановил тренировки из-за коронавируса
  • 22:48
    • Неймар и «Пари Сен-Жермен» ведут переговоры о продлении контракта
  • 22:21
    • Экс-вратарь «Спартака» проходит просмотр в «Монако»
    Все новости спорта

    Широков: «Спартак» может навязать борьбу «Зениту»

    Футбол Кубок России Футбол России Спартак Зенит
    Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального поединка Кубка России.

    Роман Широков
    Роман Широков

    «Не думаю, что матч будет тусклым. Это ведь полуфинал Кубка! Хоть красно-белые в последнее время выглядят не очень, последнюю встречу выиграли 3:0 — для них это хорошие эмоции. Они прекрасно понимают, что это последний шанс закончить сезон на мажорной ноте. К тому же трофей — это трофей. Да, финал еще предстоит. Но думаю, что они приедут в Петербург биться от ножа.

    Что "Спартак" может противопоставить? Понятно, что высокий настрой, но это банальность. Если "Зенит" сыграет в свою игру — ничего "Спартак" не противопоставит. Поэтому важно, как настроятся петербуржцы. Если также вальяжно, с чувством большого превосходства, как против "Оренбурга", то могут возникнуть проблемы. Если настроятся с первой секунды и будут играть так же, как свои лучшие матчи, то фаворит очевиден. Мало что "Спартак" сможет сделать. Только Старика Хоттабыча привести.

    "Спартак" может навязать борьбу. Бой на каждом участке поля, выгрызать мяч так, чтобы он в крови до вратаря долетал. Как таковой игры они противопоставить не могут. В московском матче они толком ничего не создали, только гол из офсайда забили. В петербургской встрече вообще не могу вспомнить моменты "Спартака".

    Я бы не ставил на то, что будет искрометный матч. Будет примерно такой же матч, как в Питере. Много борьбы — не до красивой игры. У "Спартака" есть игроки, которые умеют играть в футбол, бежать. Быстрая контратака — это конек нынешнего "Спартака", но на благо "Зениту" у них есть Барриос. Понятно, что есть Дзюба, но без Барриоса это был бы совсем другой клуб», — цитирует Широкова «Радио Зенит». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Бей своих, чтобы чужие боялись. Автогол Маслова продлил серию неудач «Спартака»
  • 12/07/2020 в 01:23
    •
  • Прогноз
  • «Урал» — «Химки»
  • 2.20
  • Завтра в 13:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Арсенал» оказать сопротивление «Сити»?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Поразит ли зрителей самая результативная команда Серии А?
  • «Верона» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Справится ли «Милан» дома с непростым соперником?
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 18 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Верона — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.64
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рух Брест — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Галатасарай — Гезтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Кальяри — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры