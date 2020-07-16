Ван Дейк: «Ливерпуль» подарил два голу «Арсеналу»

Защитниквысказался о поражении от(1:2) в матче 36-го тура АПЛ.

«Мы подарили им голы. До их первого мяча мы полностью контролировали игру, но мы подарили "Арсеналу" два гола, и отыграться было сложно. Мы получили то, что заслужили. Легко обвинить нас в том, что мы уступили из-за выигранного титула, но до моей ошибки все было хорошо.

Я бы хотел выиграть в этом матче, но уже ничего не изменишь. Мы попытаемся выиграть два последних матча, но нельзя забывать, что мы провели фантастический сезон. Быть чемпионом — это мечта», — цитирует ван Дейка Sky Sports.

В следующем туре «Ливерпуль» будет принимать «Челси». После этого матча чемпиону вручат трофей АПЛ. 0