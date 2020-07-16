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    Ван Дейк: «Ливерпуль» подарил два голу «Арсеналу»

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    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о поражении от «Арсенала» (1:2) в матче 36-го тура АПЛ.

    Вирджил ван Дейк
    Вирджил ван Дейк

    «Мы подарили им голы. До их первого мяча мы полностью контролировали игру, но мы подарили "Арсеналу" два гола, и отыграться было сложно. Мы получили то, что заслужили. Легко обвинить нас в том, что мы уступили из-за выигранного титула, но до моей ошибки все было хорошо.

    Я бы хотел выиграть в этом матче, но уже ничего не изменишь. Мы попытаемся выиграть два последних матча, но нельзя забывать, что мы провели фантастический сезон. Быть чемпионом — это мечта», — цитирует ван Дейка Sky Sports.

    В следующем туре «Ливерпуль» будет принимать «Челси». После этого матча чемпиону вручат трофей АПЛ. 0

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