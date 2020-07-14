Газизов надеется на борьбу «Спартака» за Лигу чемпионов и чемпионство в России

Генеральный директор «Спартака»назвал основные задачи «красно-белых»

«Я осознаю, что пришел в самый титулованный и амбициозный клуб России. Но вместе с тем понимаю, что сейчас "Спартак" проводит непростой сезон, и есть проблемы, которые необходимо решить в самое ближайшее время. У "Спартака" молодая команда, которая старается показывать результат, но в силу разных причин это не всегда получается.

Наша задача — не бороться с "Зенитом" в отдельном матче, а быть конкурентными на дистанции. Я уверен, что в игре на Кубок команда выложится на все сто процентов: для нас это важнейший матч, и все в клубе это понимают. Но еще важнее — избежать ситуаций, когда итог сезона зависит от одной-двух игр.

"Спартак" обязан бороться за Лигу чемпионов и чемпионство в России. У молодых игроков должна быть мотивация к росту. Они должны понимать, что в случае успешных выступлений у них появится возможность показать себя в Европе», — приводит слова Газизова официальный сайт «Спартака».

«Спартак» с 33 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. 0