ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола в окружении игроков«Манчестер Сити» — УЕФА — 1:0. «Горожане» добились самого крупного успеха
  • 16:50
    • «Ак Барс» усилил состав Доусом
  • 16:20
    • Газизов надеется на борьбу «Спартака» за Лигу чемпионов и чемпионство в России
  • 13:40
    • Смолов рискует пропустить остаток сезона Примеры
  • 13:30
    • «Зенит» претендует на подписание экс-игрока НБА
  • 13:20
    • Матч «Крылья Советов» — «Краснодар» начнется позже
    Все новости спорта

    Газизов надеется на борьбу «Спартака» за Лигу чемпионов и чемпионство в России

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Лига чемпионов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов назвал основные задачи «красно-белых»

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «Я осознаю, что пришел в самый титулованный и амбициозный клуб России. Но вместе с тем понимаю, что сейчас "Спартак" проводит непростой сезон, и есть проблемы, которые необходимо решить в самое ближайшее время. У "Спартака" молодая команда, которая старается показывать результат, но в силу разных причин это не всегда получается.

    Наша задача — не бороться с "Зенитом" в отдельном матче, а быть конкурентными на дистанции. Я уверен, что в игре на Кубок команда выложится на все сто процентов: для нас это важнейший матч, и все в клубе это понимают. Но еще важнее — избежать ситуаций, когда итог сезона зависит от одной-двух игр.

    "Спартак" обязан бороться за Лигу чемпионов и чемпионство в России. У молодых игроков должна быть мотивация к росту. Они должны понимать, что в случае успешных выступлений у них появится возможность показать себя в Европе», — приводит слова Газизова официальный сайт «Спартака».

    «Спартак» с 33 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Бей своих, чтобы чужие боялись. Автогол Маслова продлил серию неудач «Спартака»
  • 12/07/2020 в 01:23
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Ахмат»
  • 2.00
  • Завтра в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли «Челси» на «Стэмфорд Бридж» громить «Норвич»?
  • «Челси» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Оформит ли «Аталанта» разгромную победу в Бергамо?
  • «Аталанта» — «Брешиа». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Матч «Бенфики» может получиться результативным
  • «Бенфика» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.71
  • Экспресс дня 14 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Аталанта — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бенфика — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Милан — Парма
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Болонья — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры