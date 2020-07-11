«Ливерпуль» — «Бернли»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Хозяева открыли счет на 34-й минуте. Фабиньо исполнил мягкий заброс в штрафную «Бёрнли», откуда Энди Робертсон без прыжка головой направил мяч в дальний угол ворот.
На 69-й минуте прошел длинный заброс в штрафную «Ливерпуля». Тарковски поборолся и сделал скидку на Джея Родригеса, который в касание пробил точно в нижний угол ворот мерсисайдцев.
«Ливерпуль» набрал 93 очка и располагается на первом месте в турнирной таблице АПЛ, «Бернли» с 50 очками поднялся на девятую строчку.
В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Арсенала», а «Бернли» на своем поле примет «Вулверхэмптон».
АПЛ. 35-й тур
«Ливерпуль» — «Бернли» — 1:1 (1:0)
Голы: Робертсон, 34 (1:0). Родригес, 69 (1:1)«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Уильямс (Александр-Арнолд, 69), Вайналдум (Окслейд-Чемберлен, 81), Фабинью, Джонс (Кейта, 69), Роберту Фирмину, Салах, Мане«Бернли»: Поуп, Бардсли, Питерс (Гвюдмундссон, 65), Лонг, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Родригес, Вуд (Выдра, 65), МакнейлПредупреждения: Гомес, 80. Бардсли, 88. Поуп, 89