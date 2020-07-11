«Ливерпуль» — «Бернли»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 35-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью ссо счетом 1:1.

Хозяева открыли счет на 34-й минуте. Фабиньо исполнил мягкий заброс в штрафную «Бёрнли», откуда Энди Робертсон без прыжка головой направил мяч в дальний угол ворот.

На 69-й минуте прошел длинный заброс в штрафную «Ливерпуля». Тарковски поборолся и сделал скидку на Джея Родригеса, который в касание пробил точно в нижний угол ворот мерсисайдцев.

«Ливерпуль» набрал 93 очка и располагается на первом месте в турнирной таблице АПЛ, «Бернли» с 50 очками поднялся на девятую строчку.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Арсенала», а «Бернли» на своем поле примет «Вулверхэмптон».