Конте мог возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной Италиимог возглавить московский «Спартак».

Об этом рассказал бывший генеральный директор клуба Роман Асхабадзе.

«Лично я Конте не знал. Через общих знакомых попросил связаться. Прежде выяснил, что у Конте проблемы в "Ювентусе". Пока никаких объявлений — но решено, что через два месяца расстаются.

Он отлично отреагировал на интерес "Спартака". Решили встретиться, я сообщил об этом Леониду Арнольдовичу. Вдруг столкнулся со скептической реакцией к идее встретиться. Говорим: "Давайте докажем на деле?" Видите — и с Эмери он сомневался, и с Конте.

Встреча состоялась то ли в Ницце, то ли в Монако. Конте специально приехал на машине из Италии. Леонид Арнольдович тоже с нами был.

Мне Антонио очень понравился! Четкая позиция, конкретный разговор. Объяснял, как играет. Просто заслушаешься. Но и хватка видна. Я все думал: "Вот у него с дисциплиной в команде точно порядок". Там Конте был бы фигурой номер один. Для России — важнейший нюанс.

Мы не дошли до обсуждения финансовых условий. Встреча чисто ознакомительная. Одного я не понял — почему бы не спросить Конте про зарплату? Хотя бы из вежливости? Посидели, хорошо поговорили — а в конце поинтересоваться: сколько человек хочет? Ну, назовет 10 миллионов. Пожмешь руку: "Спасибо, до свидания". Таких денег у нас близко не было.

Выяснил ли я, сколько стоил Конте? Выяснил. Отвечу так — весь контракт Якина обошелся "Спартаку" миллиона на два меньше, чем могло быть с Конте. Вдобавок я еще на встрече объяснил: "Мы строим стадион, акционер тратит огромные деньги. В этом году просядем" — "Понимаю, в Европе то же самое..." Конте был готов работать с той командой, которая есть. Трансферов в течение года не просил. Все устно проговорили!

Но тема даже не дошла до совета директоров. Наверное, там подумали, что слишком накладно. Но "подумать" — это одно. "Спросить" — другое», — рассказал Асхабадзе в интервью «Спорт-Экспрессу». 0