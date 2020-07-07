«Арсенал» — «Крылья Советов»: счет 2:4, обзор голов

Тульскийпроигралсо счетом 2:4 в рамках 27 тура РПЛ.

Первая половина игры завершилась вничью. «Канониров» вывел вперед Денисов на 8 минуте, однако Виталий Лысцов счет сравнял.

Во втором тайме «самарцы» и вовсе вырвались вперед, благодаря усилиям Дениса Поповича, Максима Глушенкова и Деяна Радоньича. Все это случилось за 10 минут.

Евгений Луценко отставание сократил, но это никак не повлияло на исход встречи.

«Крылья» занимают предпоследнее место с 27 очками. «Арсенал» проиграл четвертую встречу в пяти турах РПЛ и занимает 10 место с 31 баллом.