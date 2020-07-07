«Арсенал» — «Крылья Советов»: счет 2:4, обзор голов

Фрагмент матча
fckssamara
Первая половина игры завершилась вничью. «Канониров» вывел вперед Денисов на 8 минуте, однако Виталий Лысцов счет сравнял.
Во втором тайме «самарцы» и вовсе вырвались вперед, благодаря усилиям Дениса Поповича, Максима Глушенкова и Деяна Радоньича. Все это случилось за 10 минут.
Евгений Луценко отставание сократил, но это никак не повлияло на исход встречи.
«Крылья» занимают предпоследнее место с 27 очками. «Арсенал» проиграл четвертую встречу в пяти турах РПЛ и занимает 10 место с 31 баллом.
РПЛ. 27 тур
«Арсенал» — «Крылья Советов» — 2:4
Голы: 1:0 — 8 Денисов, 1:1 — 38 Лысцов, 1:2 — 57 Попович, 1:3 — 62 Глушенков, 1:4 — 69 Радоньич, 2:4 — 79 Луценко«Арсенал»: Шамов, Довбня, Денисов, Беляев, Костадинов (Кангва, 75), Горбатенко (Пантелеев, 87), Ломовицкий, Лесовой (Кангва, 75), Ткачев (Чаушич, 46), Хлусевич, Луценко«Крылья Советов»: Фролов, Чичерин, Лысцов, Чернов, Комбаров, Тимофеев, Зиньковский (Тюрин, 84), Попович (Антон, 90), Гацкан, Глушенков (Радоньич, 63), Кабутов (Молчанов, 84)Предупреждения: Чичерин (11), Тимофеев (19), Комбаров (32), Лысцов (41), Лесовой (42), Костадинов (50), Чаушич (56), Чернов (83)