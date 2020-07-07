ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюЮбилей Моуринью, драка и автогол. «Шпоры» возродили еврокубковые амбиции
  • 21:23
    • Представитель Федуна: Тедеско начнет следующий сезон в «Спартаке»
  • 22:53
    • «Лацио» неожиданно уступил «Лечче»
  • 22:45
    • «Арсенал» уступил «Крыльям» в голевой перестрелке
  • 22:34
    • «Валенсия» прервала безвыигрышную серию
  • 22:15
    • «Уотфорд» дома переиграл «Норвич»
    Все новости спорта

    «Арсенал» уступил «Крыльям» в голевой перестрелке

    «Арсенал» — «Крылья Советов»: счет 2:4, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Арсенал Тула Крылья Советов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Тульский «Арсенал» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 2:4 в рамках 27 тура РПЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Первая половина игры завершилась вничью. «Канониров» вывел вперед Денисов на 8 минуте, однако Виталий Лысцов счет сравнял.

    Во втором тайме «самарцы» и вовсе вырвались вперед, благодаря усилиям Дениса Поповича, Максима Глушенкова и Деяна Радоньича. Все это случилось за 10 минут.

    Евгений Луценко отставание сократил, но это никак не повлияло на исход встречи.

    «Крылья» занимают предпоследнее место с 27 очками. «Арсенал» проиграл четвертую встречу в пяти турах РПЛ и занимает 10 место с 31 баллом.

    РПЛ. 27 тур
    «Арсенал» — «Крылья Советов» — 2:4
    Голы: 1:0 — 8 Денисов, 1:1 — 38 Лысцов, 1:2 — 57 Попович, 1:3 — 62 Глушенков, 1:4 — 69 Радоньич, 2:4 — 79 Луценко«Арсенал»: Шамов, Довбня, Денисов, Беляев, Костадинов (Кангва, 75), Горбатенко (Пантелеев, 87), Ломовицкий, Лесовой (Кангва, 75), Ткачев (Чаушич, 46), Хлусевич, Луценко«Крылья Советов»: Фролов, Чичерин, Лысцов, Чернов, Комбаров, Тимофеев, Зиньковский (Тюрин, 84), Попович (Антон, 90), Гацкан, Глушенков (Радоньич, 63), Кабутов (Молчанов, 84)Предупреждения: Чичерин (11), Тимофеев (19), Комбаров (32), Лысцов (41), Лесовой (42), Костадинов (50), Чаушич (56), Чернов (83)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 30 июня — 6 июля
  • Вчера в 20:03
    •
  • Прогноз
  • «Оренбург» — ЦСКА
  • 1.50
  • Завтра в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустит ли «Сельта» от «Атлетико» много?
  • «Сельта» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Уедет ли «Ювентус» из Милана с набранными очками?
  • «Милан» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Продолжит ли «Арсенал» побеждать?
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.97
  • Экспресс дня 7 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Аталанта — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Хетафе — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры