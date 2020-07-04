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    Примера. «Атлетико» разгромил «Мальорку», «Реал» в гостях у «Атлетика»

    Результаты матчей 34-го тура испанской Примеры

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    С 3 по 6 июля в испанской Примере пройдут матчи 34-го тура.

    «Атлетико» — «Мальорка» 3:0

    «Атлетико» одержал победу над «Мальоркой» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании.

    Встреча, которая прошла на «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 3:0.

    «Матрасники» вышли вперед на 29-й минуте, когда Альваро Мората реализовал пенальти, который сам и заработал.

    Под занавес первого тайма Мората оформил дубль, замкнув на дальней штанге прострел от Маркоса Льоренте.

    Победную точку на 79-й минуте поставил Коке, после дальнего удара которого мяч срикошетил от защитника гостей и влетел в сетку.

    Примера. 34-й тур
    «Атлетико» — «Мальорка» — 3:0 (2:0)
    Голы: 1:0 — 29, пенальти Мората, 2:0 — 45+4 Мората, 3:0 — 79 Коке«Атлетико»: Облак, Санчес (Лоди, 62), Хименес, Савич, Триппьер, Коке, Сауль (Томас, 80), Льоренте, Феррейра Карраско (Витоло, 55), Жоау Феликс (Корреа, 54), Мората (Диего Коста, 62)«Мальорка»: Рейна, Седлар, Раильо, Гамес (Састре, 70), Баба (Чаваррия, 80), Посо, Фебас (Севилья, 57), Дани Родригес, Кубо, Эрнандес (Пратс, 70), Трайковски (Лаго Джуниор, 57)Предупреждения: Седлар (26), Сауль (44), Диего Коста (68)

    В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает третье место (62 очка), а «Мальорка» — 18-е (29 очков).

    «Сельта» — «Бетис»

    4 июля, 18:00 мск

    «Вальядолид» — «Алавес»

    4 июля, 20:30 мск

    «Гранада» — «Валенсия»

    4 июля, 23:00 мск

    «Атлетик» — «Реал»

    5 июля, 15:00 мск

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    «Эспаньол» — «Леганес»

    5 июля, 18:00 мск

    «Осасуна» — «Хетафе»

    5 июля, 20:30 мск

    «Вильярреал» — «Барселона»

    5 июля, 23:00 мск

    «Леванте» — «Реал Сосьедад»

    6 июля, 20:30 мск

    «Севилья» — «Эйбар»

    6 июля, 23:00 мск

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