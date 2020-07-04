Примера. «Атлетико» разгромил «Мальорку», «Реал» в гостях у «Атлетика»

С 3 по 6 июля в испанской Примере пройдут матчи 34-го тура.

«Атлетико» — «Мальорка» 3:0

«Атлетико» одержал победу над «Мальоркой» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании.

Встреча, которая прошла на «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 3:0.

«Матрасники» вышли вперед на 29-й минуте, когда Альваро Мората реализовал пенальти, который сам и заработал.

Под занавес первого тайма Мората оформил дубль, замкнув на дальней штанге прострел от Маркоса Льоренте.

Победную точку на 79-й минуте поставил Коке, после дальнего удара которого мяч срикошетил от защитника гостей и влетел в сетку.

Примера. 34-й тур «Атлетико» — «Мальорка» — 3:0 (2:0) Голы: 1:0 — 29, пенальти Мората, 2:0 — 45+4 Мората, 3:0 — 79 Коке«Атлетико»: Облак, Санчес (Лоди, 62), Хименес, Савич, Триппьер, Коке, Сауль (Томас, 80), Льоренте, Феррейра Карраско (Витоло, 55), Жоау Феликс (Корреа, 54), Мората (Диего Коста, 62)«Мальорка»: Рейна, Седлар, Раильо, Гамес (Састре, 70), Баба (Чаваррия, 80), Посо, Фебас (Севилья, 57), Дани Родригес, Кубо, Эрнандес (Пратс, 70), Трайковски (Лаго Джуниор, 57)Предупреждения: Седлар (26), Сауль (44), Диего Коста (68)

В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает третье место (62 очка), а «Мальорка» — 18-е (29 очков).

«Сельта» — «Бетис»

4 июля, 18:00 мск

«Вальядолид» — «Алавес»

4 июля, 20:30 мск

«Гранада» — «Валенсия»

4 июля, 23:00 мск

«Атлетик» — «Реал»

5 июля, 15:00 мск

«Эспаньол» — «Леганес»

5 июля, 18:00 мск

«Осасуна» — «Хетафе»

5 июля, 20:30 мск

«Вильярреал» — «Барселона»

5 июля, 23:00 мск

«Леванте» — «Реал Сосьедад»

6 июля, 20:30 мск

«Севилья» — «Эйбар»

6 июля, 23:00 мск