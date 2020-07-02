СПАЛ — «Милан»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 29-го тура чемпионата Италиина выезде сыграл вничью со— 2:2.

В составе клуба из Феррары отличились Маттиа Валоти и Серджо Флоккари.

За «россонери» гол на свое имя записал Рафаэл Леау, еще один мяч стал автоголом в исполнении Франческо Викари.

Отметим, что СПАЛ в концовке первого тайма остался в меньшинстве после удаления Марко Д'Алессандро.

Подопечные Луиджи Ди Бьяджо продолжают занимать предпоследнее место в таблице Серии А. «Милан» находится на седьмой строчке.