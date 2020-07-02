СПАЛ — «Милан»: счет матча 2:2, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе клуба из Феррары отличились Маттиа Валоти и Серджо Флоккари.
За «россонери» гол на свое имя записал Рафаэл Леау, еще один мяч стал автоголом в исполнении Франческо Викари.
Отметим, что СПАЛ в концовке первого тайма остался в меньшинстве после удаления Марко Д'Алессандро.
Подопечные Луиджи Ди Бьяджо продолжают занимать предпоследнее место в таблице Серии А. «Милан» находится на седьмой строчке.
Серия А. 29-й тур
«СПАЛ» — «Милан» — 2:2 (2:0)
Голы: Валоти, 13 (1:0). Флоккари, 30 (2:0). Леан, 79 (2:1). Викари, 90+4 — в свои ворота (2:2)«СПАЛ»: Летица, Томович, Сала, Викари, Бонифаци (Саламон, 67), Д`Алессандро, Дабо (Ционек, 83), Валоти (Миссироли, 46), Вальдифиори, Флоккари (Фарес, 46. Стрефецца, 76), Петанья«Милан»: Дж.Доннарумма, Романьоли, Калабрия (Леан, 46), Эрнандез (Лаксальт, 65), Габбиа, Беннасер (Бонавентура, 70), Кессье, Лукас Пакета, Ребич (Ибрагимович, 65), Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 17)Предупреждения: Вальдифиори, 45. Летица, 58. Дабо, 83Удаление: Д`Алессандро, 43