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    «Милан» спасся от поражения в матче со СПАЛом

    СПАЛ — «Милан»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии СПАЛ Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 29-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде сыграл вничью со СПАЛом — 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе клуба из Феррары отличились Маттиа Валоти и Серджо Флоккари.

    За «россонери» гол на свое имя записал Рафаэл Леау, еще один мяч стал автоголом в исполнении Франческо Викари.

    Отметим, что СПАЛ в концовке первого тайма остался в меньшинстве после удаления Марко Д'Алессандро.

    Подопечные Луиджи Ди Бьяджо продолжают занимать предпоследнее место в таблице Серии А. «Милан» находится на седьмой строчке.

    Серия А. 29-й тур
    «СПАЛ» — «Милан» — 2:2 (2:0)
    Голы: Валоти, 13 (1:0). Флоккари, 30 (2:0). Леан, 79 (2:1). Викари, 90+4 — в свои ворота (2:2)«СПАЛ»: Летица, Томович, Сала, Викари, Бонифаци (Саламон, 67), Д`Алессандро, Дабо (Ционек, 83), Валоти (Миссироли, 46), Вальдифиори, Флоккари (Фарес, 46. Стрефецца, 76), Петанья«Милан»: Дж.Доннарумма, Романьоли, Калабрия (Леан, 46), Эрнандез (Лаксальт, 65), Габбиа, Беннасер (Бонавентура, 70), Кессье, Лукас Пакета, Ребич (Ибрагимович, 65), Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 17)Предупреждения: Вальдифиори, 45. Летица, 58. Дабо, 83Удаление: Д`Алессандро, 43
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