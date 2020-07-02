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    Зане прибыл в «Баварию» и прошел часть медосмотра

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    Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Зане прибыл в Мюнхен и успешно прошел первую часть медобследования в «Баварию», сообщает журналист Штефан Кумбергер в Twitter.

    Лерой Зане
    Лерой Зане

    Отмечается, что 2 июля футболист пройдет вторую часть медицинского осмотра. Ранее стало известно, что «Бавария» заплатит за хавбека около 49 миллионов евро (60 млн с учетом бонусов), а Сане подпишет 5-летний контракт с зарплатой около 17 миллионов в год.

    Напомним, Зане был близок к переходу в «Баварию» прошлым летом, но получил разрыв крестообразной связки, и сделка сорвалась. Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги тогда согласились заплатить за вингера более 100 миллионов евро.

    Зане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке» летом 2016 года, сумма трансфера составила 52 миллиона. В нынешнем сезоне форвард принял участие в одном матче английской Премьер-лиги, сыграл 11 минут и не отметился результативными действиями.

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