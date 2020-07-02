Финал Кубка Дании был приостановлен из-за нарушения социальной дистанции

Финальный матч Кубка Дании по футболу между клубамибыл приостановлен из-за нарушения болельщиками социальной дистанции. Матч завершился победой «Сеннерйюска» со счетом 2:0. Оба мяча забил нападающий Андерс Якобсен.

Несмотря на запреты из-за коронавируса, игру смогли посетить болельщики, так как клубам выделили по 725 билетов. Единственным условием было соблюдение социальной дистанции. Однако этим правилом пренебрегли фанаты «Ольборга».

Ближе к 30-й минуте встреча была приостановлена почти на четверть часа из-за группы болельщиков, не хотевших соблюдать социальную дистанцию. Сперва к ним подошли представители клуба и попытались поговорить. Однако позже фанатов вывели со стадиона, а к самым ярым полиция применила дубинки.

«Сеннерйюск» впервые играл в финале Кубка Дании. Клуб был основан в 2004 году. «Ольборг» оспаривал трофей в решающем матче 12-й раз. В активе команды три победы и девять поражений в финалах турнира. 0