«Сочи» — «Динамо» М: счет матча — 1:1, обзор голов

В 25-м туре РПЛ встречалисьВстреча завершилась вничью.

Счет в матче был открыт на 57-й минуте — Николай Комличенко заработал пенальти и сам его реализовал.

На 72-й минуте гости остались в меньшинстве — Тони Шуньич получил второе предупреждение.

Еще через шесть минут мяч оказался в сетке ворот «Динамо», но арбитр отменил взятие ворот из-за фола в атаке.

«Сочи» в итоге удалось уйти от поражения — Иван Миладинович заработал пенальти, который реализовал Александр Кокорин.

«Сочи» набрал 29 очков и занимает девятое место в таблице РПЛ. У «Динамо» — 32 очка и восьмая позиция.