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    «Сочи» ушел от поражения в матче с «Динамо»

    «Сочи» — «Динамо» М: счет матча — 1:1, обзор голов

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    В 25-м туре РПЛ встречались «Сочи» и «Динамо». Встреча завершилась вничью.

    «Сочи» — «Динамо» Москва
    «Сочи» — «Динамо» Москва

    Счет в матче был открыт на 57-й минуте — Николай Комличенко заработал пенальти и сам его реализовал.

    На 72-й минуте гости остались в меньшинстве — Тони Шуньич получил второе предупреждение.

    Еще через шесть минут мяч оказался в сетке ворот «Динамо», но арбитр отменил взятие ворот из-за фола в атаке.

    «Сочи» в итоге удалось уйти от поражения — Иван Миладинович заработал пенальти, который реализовал Александр Кокорин.

    «Сочи» набрал 29 очков и занимает девятое место в таблице РПЛ. У «Динамо» — 32 очка и восьмая позиция.

    РПЛ. 25-й тур
    «Сочи» — «Динамо» (Москва) — 1:1 (0:0)
    Голы: 0:1 — 57, пенальти Комличенко, 1:1 — 90, пенальти Кокорин«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Цаллагов (Карапетян, 85), Миладинович, Заика, Мостовой, Бурмистров, Мевля, Новосельцев (Нобоа, 76), Кокорин, Заболотный (Полоз, 65)«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Шуньич, Рауш (Комличенко, 46), Жоаозиньо, Нойштедтер, Юсупов (Хильемарк, 46), Морозов, Игбоун (Плиев, 65), Панченко (Филипп, 46; Рыков, 75)Предупреждения: Шуньич (4), Цаллагов (36), Ордец (45), Миладинович (56), Мевля (56), Мостовой (62), Комличенко (80), Морозов (90)Удаление: Шуньич (73)
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