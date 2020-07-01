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    Арбитр Федотов призвал Джикию лучше тренироваться

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    Арбитр Игорь Федотов высказался о словах защитника «Спартака» Георгия Джикии по поводу судейства в матчах «красно-белых».

    Игорь Федотов
    Игорь Федотов

    Ранее Джикия заявил, что уже привык к тому, что арбитры судят не в пользу «Спартака».

    «Если Георгий говорит про моменты на 85-й и 86-й минутах, то там вообще ничего не было. Возможно, вопросы у Джикии возникли по моменту борьбы Соболева и Васина, после единоборства которых Влашич забил второй гол. Но там вообще ничего нет.

    Руку у Васина мы здесь увидеть не можем, но Соболев сам держит Васина руками, поддергивает его. Абсолютно нормальная борьба, решение продолжить игру — по делу.

    Говорить голословно о "спорных решениях" могут все. Ключевое слово в речи Джикии — "показалось". Может, он устал уже, набегался к 90-й минуте. Все эти обвинения ни о чем. Нет в судействе понятия "показалось".

    Еськову тоже показалось, что сначала Зобнина удалять не надо было. А что касается того, что арбитр не пошел смотреть какой-то момент, то главный и не должен бегать и смотреть все подряд, существует тихая проверка.

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    • А Джикия пусть лучше тренируется, тогда у "Спартака" все будет хорошо», — приводит слова Федотова «Чемпионат». 0

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