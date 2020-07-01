Джикия оценил судейство в дерби с ЦСКА

Капитанпрокомментировал поражение от(0:2) в матче 25-го тура РПЛ, а также выразил недовольство работой судейской бригады под руководством

«Не получилось забить, проиграли. Поэтому эмоции отрицательные. У "Спартака" нет плана "Б"? Нет, варианты есть. Повторюсь, не удалось сегодня забить. У нас было несколько подходов. Спорные решения тоже были. Не в нашу пользу, как всегда. Я уже привык к тому, что судят не в нашу сторону. Посмотрим, что сегодня вечером скажут эксперты. Очень интересно послушать их. Посмотрим, что они скажут.

Мне показалось, что мяч попал в руку защитнику ЦСКА в моменте со вторым голом. Но никто не стал ничего смотреть как всегда. Посмотрим, что будет в Петербурге.

Зобнин подвел команду? Если грубо говорить, то так получилось, что да. Но он как настоящий мужчина извинился перед командой. Хочется, чтоб все быстрее наладилось и было меньше заболевших. Очень трудно было играть без своих болельщиков», — передает слова Джикии Sport24.

ЦСКА с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 32 балла и шестая строчка. 0