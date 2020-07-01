ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никола Влашич Влашич — ночной кошмар Максименко. Дубль хорвата позволил ЦСКА взять три очка
  • 07:31
    • Марадона может возглавить сборную Испании
  • 07:15
    • Месси забил 700-й гол в карьере
  • 01:04
    • «Барселона» не смогла победить «Атлетико»
  • 22:35
    • ЦСКА обыграл «Спартак». Влашич оформил дубль
  • 00:37
    • Гол и ассист Дибалы помогли «Ювентусу» обыграть «Дженоа»
    Все новости спорта

    Джикия оценил судейство в дерби с ЦСКА

    Футбол РПЛ Футбол России Спартак ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 25-го тура РПЛ, а также выразил недовольство работой судейской бригады под руководством Алексея Еськова.

    Георгий Джикия
    Георгий Джикия

    «Не получилось забить, проиграли. Поэтому эмоции отрицательные. У "Спартака" нет плана "Б"? Нет, варианты есть. Повторюсь, не удалось сегодня забить. У нас было несколько подходов. Спорные решения тоже были. Не в нашу пользу, как всегда. Я уже привык к тому, что судят не в нашу сторону. Посмотрим, что сегодня вечером скажут эксперты. Очень интересно послушать их. Посмотрим, что они скажут.

    Мне показалось, что мяч попал в руку защитнику ЦСКА в моменте со вторым голом. Но никто не стал ничего смотреть как всегда. Посмотрим, что будет в Петербурге.

    Зобнин подвел команду? Если грубо говорить, то так получилось, что да. Но он как настоящий мужчина извинился перед командой. Хочется, чтоб все быстрее наладилось и было меньше заболевших. Очень трудно было играть без своих болельщиков», — передает слова Джикии Sport24.

    ЦСКА с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 32 балла и шестая строчка. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Влашич — ночной кошмар Максименко. Дубль хорвата позволил ЦСКА взять три очка
  • 00:56
    •
  • Прогноз
  • «Уфа» — «Рубин»
  • 1.75
  • Сегодня в 15:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится для «Краснодара» первый матч после возобновления РПЛ?
  • «Ростов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Продолжит ли «Зенит» двигаться к чемпионству?
  • «Тамбов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Выйдет ли «Челси» на третье место?
  • «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 1 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Тамбов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Интер — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  8.00
  • Прогноз на матч Алавес — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спортинг — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие