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    Черчесов назвал ошибку Максименко «просчетом»

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру голкипера «Спартака» Александра Максименко в матче 25-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    В первом тайме вратарь неудачно отбил мяч после удара Николы Влашича, в результате чего сфера оказалась в воротах.

    «Ошибка Максименко в дерби? Мы не называем это ошибкой, мы называем это просчетом. Дело не в том, что он просчитался, главное — как после таких моментов он будет реагировать.

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    • Посмотрим, как он покажет себя в следующих матчах. Не бывает вратаря или игрока, который бы не ошибался, главное — реакция на эту оплошность», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». 0

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