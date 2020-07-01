Черчесов назвал ошибку Максименко «просчетом»

Главный тренер сборной Россииоценил игру голкипера «Спартака»в матче 25-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).

В первом тайме вратарь неудачно отбил мяч после удара Николы Влашича, в результате чего сфера оказалась в воротах.

«Ошибка Максименко в дерби? Мы не называем это ошибкой, мы называем это просчетом. Дело не в том, что он просчитался, главное — как после таких моментов он будет реагировать.

Посмотрим, как он покажет себя в следующих матчах. Не бывает вратаря или игрока, который бы не ошибался, главное — реакция на эту оплошность», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». 0