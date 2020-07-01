Черчесов назвал ошибку Максименко «просчетом»

Станислав Черчесов
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В первом тайме вратарь неудачно отбил мяч после удара Николы Влашича, в результате чего сфера оказалась в воротах.
«Ошибка Максименко в дерби? Мы не называем это ошибкой, мы называем это просчетом. Дело не в том, что он просчитался, главное — как после таких моментов он будет реагировать.
Посмотрим, как он покажет себя в следующих матчах. Не бывает вратаря или игрока, который бы не ошибался, главное — реакция на эту оплошность», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». 0