Николич: Это был сложный матч, как мы и ожидали. Нам не хватало свежести

Наставникпрокомментировал результат матча с(1:1).

«Это был сложный матч, как мы и ожидали. У соперника произошла смена тренера, поэтому "Крылья Советов" приехали на матч организованными. Соперник организованно играл вдесятером в обороне и пытался нас ловить на контратаке. Именно так мы и пропустили гол.

Нам было тяжело на третий день после матча в Казани. Нам не хватало свежести, хотя во втором тайме мы выглядели энергичнее, появились моменты. Важно, что хотя бы один гол мы забили и взяли очко.

Конечно, мы рассчитывали на три очка. Спасибо фанатам, которые поддерживали нас до последней секунды, мы это чувствовали.

Травма Гильерме? Надеюсь, что ничего серьезного, и он будет готов к следующему матчу», — приводит слова Николича «Чемпионат». 0