ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    МалкомУспех «Зенита» в ключевых фигурах. Малком сделал много для победы
  • 20:13
    • «Сельта» спаслась от поражения в матче с «Барселоной», Смолов забил гол
  • 19:22
    • «Локомотив» нанес поражение «Рубину»
  • 18:28
    • «Спартак» разошелся миром с «Уфой»
  • 18:25
    • «Бавария» в большинстве разгромила «Вольфсбург»
  • 20:42
    • Евсеев: Думали, что «Спартак» будет играть более агрессивно
    Все новости спорта

    «Сельта» спаслась от поражения в матче с «Барселоной», Смолов забил гол

    «Сельта» — «Барселона»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Сельта Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 32-го тура чемпионата Испании «Сельта» на своем поле сыграла вничью с «Барселоной» — 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 20-й минуте открыли каталонцы. Месси вместо удара неожиданно навесил со штрафного с 20-ти метров во вратарскую, где Луис Суарес ударом головой отправил мяч точно в цель.

    На 50-й минуте Йокушлу с передачи от Аспаса вошел в штрафную «Барсы» с правого фланга атаки и отпасовал в центр на свободного Смолова, который не промахнулся по воротам с близкой дистанции.

    На 67-й минуте Месси прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и отпасовал низом в центр на Суареса, а тот прицельно пробил из-под Араухо в дальний нижний угол ворот «Сельты».

    А на 88-й минуте Яго Аспас исполнил классный удар со стандарта мимо стенки из футболистов «Барселоны» в ближний угол ворот тер Штегена.

    «Сельта» сохранила 16-е место. У галисийцев 34 очка. «Барселона» с 69 очками вышла на первое место в таблице Примеры.

    30 июня состоятся матчи «Мальорка» — «Сельта» и «Барселона» — «Атлетико».

    Примера. 32-й тур
    «Сельта» — «Барселона» — 2:2 (0:1)
    Голы: Л.Суарес, 20 (0:1). Смолов, 50 (1:1). Л.Суарес, 67 (1:2). Аспас, 88 (2:2)«Сельта»: Бланко, Н.Араухо (Мурильо, 73), Васкес, Айду, Саэнс, Д.Суарес, Окай Йокушлу (Рафинья, 60), Смолов (Брадарич, 60), Аспас, Мендес (Нолито, 60), Гонсалес (Мина, 81)«Барселона»: т ер Штеген, Пике, Жорди Альба (Фирпо, 81), Юмтити, Семеду, Ракитич, Видаль, Пуч (Артур, 86), Месси, Л.Суарес (Гризманн, 81), Фати (Брэйтуэйт, 69)Предупреждения: Жорди Альба, 13. Мендес, 34. Юмтити, 53. Н.Араухо, 61. Брэйтуэйт, 82. Аспас, 89
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Юный волшебник — решение проблем «Барселоны». Каталонцы с трудом обыграли «Атлетик»
  • 24/06/2020 в 13:48
    •
  • Прогноз
  • «Атлетико» — «Алавес»
  • 3.80
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лацио» не имеет права терять очки
  • «Лацио» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Арсенал» не пожалеет молодняк «Ростова»?
  • «Ростов» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Продолжится ли беспроигрышная серия «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 27 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ростов — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие