«Сельта» — «Барселона»: счет матча 2:2, обзор голов

Счет в матче на 20-й минуте открыли каталонцы. Месси вместо удара неожиданно навесил со штрафного с 20-ти метров во вратарскую, где Луис Суарес ударом головой отправил мяч точно в цель.
На 50-й минуте Йокушлу с передачи от Аспаса вошел в штрафную «Барсы» с правого фланга атаки и отпасовал в центр на свободного Смолова, который не промахнулся по воротам с близкой дистанции.
На 67-й минуте Месси прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и отпасовал низом в центр на Суареса, а тот прицельно пробил из-под Араухо в дальний нижний угол ворот «Сельты».
А на 88-й минуте Яго Аспас исполнил классный удар со стандарта мимо стенки из футболистов «Барселоны» в ближний угол ворот тер Штегена.
«Сельта» сохранила 16-е место. У галисийцев 34 очка. «Барселона» с 69 очками вышла на первое место в таблице Примеры.
30 июня состоятся матчи «Мальорка» — «Сельта» и «Барселона» — «Атлетико».