ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    МалкомУспех «Зенита» в ключевых фигурах. Малком сделал много для победы
  • 11:29
    • «Динамо» сыграет против ЦСКА основным составом
  • 14:46
    • Пьянич пройдет медосмотр в «Барселоне» 28 июня
  • 13:00
    • «СЭ»: «Ростов» против «Арсенала» сыграет основой
  • 11:45
    • Три клуба Бундеслиги проявляют интерес к Чалову
  • 08:35
    • Стоичков раскритиковал Луи ван Гала
    Все новости спорта

    Анчелотти: Клопп — творец успеха этого «Ливерпуля»

    Футбол АПЛ Футбол Англии Эвертон Ливерпуль Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал успеха «Ливерпуля», а также отдельно выделил заслуги Юргена Клоппа.

    Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти

    «У меня отличные отношения с Юргеном Клоппом. Мы встречались на прошлой неделе, когда всё было почти решено, и я поздравил его заранее.

    Клопп — творец успеха этого "Ливерпуля" не только в английской Премьер-лиге, он многого добился за пять лет с момента, как возглавил английский клуб. Он был терпелив и сумел построить идеальную машину», — цитирует итальянца Sky Sports.

    «Ливерпуль» выиграл трофей АПЛ в прошлом туре, когда победил в матче с «Кристал Пэлас. Таким образом, "мерсисайдцы" оторвались от "горожан" на 23 очка и это за 7 туров до конца сезона. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Рекорды «Ливерпуля». Обновленные и потенциальные достижения команды Клоппа
  • Вчера в 21:02
    •
  • Прогноз
  • «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.91
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барселона» вновь сохранить свои ворота сухими?
  • «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Обгонит ли «Уфа» спартаковцев в таблице РПЛ?
  • «Спартак» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сохранит ли «РБ Лейпциг» третье место в таблице?
  • «Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 27 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Аугсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Норвич — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ростов — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие