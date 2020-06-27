Анчелотти: Клопп — творец успеха этого «Ливерпуля»

Главный тренерпрокомментировал успеха, а также отдельно выделил заслуги Юргена Клоппа.

«У меня отличные отношения с Юргеном Клоппом. Мы встречались на прошлой неделе, когда всё было почти решено, и я поздравил его заранее.

Клопп — творец успеха этого "Ливерпуля" не только в английской Премьер-лиге, он многого добился за пять лет с момента, как возглавил английский клуб. Он был терпелив и сумел построить идеальную машину», — цитирует итальянца Sky Sports.

«Ливерпуль» выиграл трофей АПЛ в прошлом туре, когда победил в матче с «Кристал Пэлас. Таким образом, "мерсисайдцы" оторвались от "горожан" на 23 очка и это за 7 туров до конца сезона. 0