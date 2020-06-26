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    «Челси» обыграл «Ман Сити» после удаления Фернандиньо

    «Челси» — «Ливерпуль»: счет матча — 2:1, обзор голов

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    В 31-м туре АПЛ «Челси» принимал «Ман Сити» и одержал победу со счетом 2:1.

    Виллиан
    Виллиан

    В середине первого тайма ошибка Бенджамена Менди привела к рывку Кристиана Пулишича, который воспользовался шансом и переиграл голкипера.

    В начале второго тайма «Сити» отыгрался благодаря точному штрафному Кевина Де Брюйне.

    Но «Челси» удалось вырвать победу. Фернандиньо рукой остановил мяч на линии ворот «Сити», за что получил красную карточку. Пенальти реализовал Виллиан.

    Эта победа досрочно сделала «Ливерпуль» чемпионом Англии сезона 2019-2020. За 7 туров до финиша «Ман Сити» на 23 очка отстает от «красных».

    «Челси», у которого в активе 54 очка, идет четвертым и максимально приблизился к «Лестеру».

    АПЛ, 31-й тур
    «Челси» — «Манчестер Сити» — 2:1 (1:0)
    Голы: Пулишич, 36 (1:0). Де Брейне, 55 (1:1). Виллиан, 78 — с пенальти (2:1)«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Баркли (Ковачич, 73), Канте, Маунт (Гилмор, 90+1), Виллиан, Жиру (Абрахам, 62), Пулишич (Педро, 90+1)«Ман Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт (Отаменди, 74), Менди (Зинченко, 59), Фернандиньо, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес (Сильва, 55), Стерлинг, Махрез, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 55)Предупреждения: Алонсо, 38. Де Брейне, 76Удаление: Фернандиньо, 77
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