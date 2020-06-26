«Челси» — «Ливерпуль»: счет матча — 2:1, обзор голов

В 31-м туре АПЛпринимали одержал победу со счетом 2:1.

В середине первого тайма ошибка Бенджамена Менди привела к рывку Кристиана Пулишича, который воспользовался шансом и переиграл голкипера.

В начале второго тайма «Сити» отыгрался благодаря точному штрафному Кевина Де Брюйне.

Но «Челси» удалось вырвать победу. Фернандиньо рукой остановил мяч на линии ворот «Сити», за что получил красную карточку. Пенальти реализовал Виллиан.

Эта победа досрочно сделала «Ливерпуль» чемпионом Англии сезона 2019-2020. За 7 туров до финиша «Ман Сити» на 23 очка отстает от «красных».

«Челси», у которого в активе 54 очка, идет четвертым и максимально приблизился к «Лестеру».