Президент «Ростова»: С «Арсеналом», скорее всего, будет играть академия

Ранее появилась информация, что «Оренбург» решил не выставлять команду на матч с «Краснодаром» и получит техническое поражение.
«Я не комментирую ситуацию в других клубах. Получится ли выставить на завтрашнюю игру с "Арсеналом" основной состав? Пока непонятно, скорее всего, будет играть академия», — сказал президент «Ростова» изданию «Спорт-Экспресс».
Напомним, «Ростов» сел на карантин после того, как шесть игроков основного состава заболели коронавирусом.
Из-за этого донской клуб играл с «Сочи» (1:10) футболистами 2001–2004 годов рождения. 0