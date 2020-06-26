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    Президент «Ростова»: С «Арсеналом», скорее всего, будет играть академия

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    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что, скорее всего, в матче 24-го тура РПЛ с «Арсеналом» будут играть футболисты академии.

    «Ростов»
    «Ростов»

    Ранее появилась информация, что «Оренбург» решил не выставлять команду на матч с «Краснодаром» и получит техническое поражение.

    «Я не комментирую ситуацию в других клубах. Получится ли выставить на завтрашнюю игру с "Арсеналом" основной состав? Пока непонятно, скорее всего, будет играть академия», — сказал президент «Ростова» изданию «Спорт-Экспресс».

    Напомним, «Ростов» сел на карантин после того, как шесть игроков основного состава заболели коронавирусом.

    Из-за этого донской клуб играл с «Сочи» (1:10) футболистами 2001–2004 годов рождения. 0

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