«Реал Сосьедад» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

Мадридскийодержал гостевую победу над(2:1) в матче 30-го тура чемпионата Испании.

На 50-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Винисиус прошёл по лицевой к вратарской, уйдя от двоих соперников, и оказался на газоне после толчка Льоренте. Одиннадцатиметровый реализовал Серхио Рамос.

На 68-й минуте «Реал Сосьедад» забил, но гол отменили. Янузай пробил из-за пределов штрафной. Мяч пролетел рядом с игроком хозяев, который был в пассивном офсайде, но этого хватило арбитру, чтобы принять решение об отмене гола.

На 70-й минуте Карим Бензема обработал мяч в штрафной хозяев, ушёл в сторону и пробил по центру ворот. Ремиро не видел момента удара, поэтому пропустил.

Баски отквитали один мяч на 83-й минуте. Виллиан Жозе помешал защитнику «Реала» отбить подачу, мяч достался Мерино, который отправил его в ближнюю девятку ворот Куртуа.

После этой победы «Реал» обошел «Барселону» и возглавил турнирную таблицу Примеры — оба клуба набрали по 65 очков, но клуб из Мадрида выше по дополнительным показаниям. «Реал Сосьедад» (47) — седьмой.