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    «Реал» победил «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Примеры

    «Реал Сосьедад» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Реал Сосьедадом» (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 50-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Винисиус прошёл по лицевой к вратарской, уйдя от двоих соперников, и оказался на газоне после толчка Льоренте. Одиннадцатиметровый реализовал Серхио Рамос.

    На 68-й минуте «Реал Сосьедад» забил, но гол отменили. Янузай пробил из-за пределов штрафной. Мяч пролетел рядом с игроком хозяев, который был в пассивном офсайде, но этого хватило арбитру, чтобы принять решение об отмене гола.

    На 70-й минуте Карим Бензема обработал мяч в штрафной хозяев, ушёл в сторону и пробил по центру ворот. Ремиро не видел момента удара, поэтому пропустил.

    Баски отквитали один мяч на 83-й минуте. Виллиан Жозе помешал защитнику «Реала» отбить подачу, мяч достался Мерино, который отправил его в ближнюю девятку ворот Куртуа.

    После этой победы «Реал» обошел «Барселону» и возглавил турнирную таблицу Примеры — оба клуба набрали по 65 очков, но клуб из Мадрида выше по дополнительным показаниям. «Реал Сосьедад» (47) — седьмой.

    Примера. 30-й тур
    «Реал Сосьедад» — «Реал» — 1:2 (0:0)
    Голы: Серхио Рамос, 50 — с пенальти (0:1). Бензема, 70 (0:2). Мерино, 83 (1:2)«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Льоренте, Горосабель (Элустондо, 60), Ле Норман, Порту, Мерино, Субельдия (Субименди, 80), Эдегор (Виллиан Жозе, 79), Оярсабаль (Янузай, 60), Исак (Роберто Лопес, 79)«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос (Эдер Милитау, 60), Марселу (Менди, 89), Варан, Карвахаль, Кроос, Хамес Родригес (Асенсио, 78), Каземиру, Вальверде (Модрич, 89), Бензема (М.Диас, 78), Винисиус ЖуниорПредупреждения: Субельдия, 16. Каземиру, 21. Горосабель, 28. Льоренте, 48. Модрич, 90+6. Мерино, 90+7
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