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    «Манчестер Сити» разгромил «Бернли», Марез и Фоден оформили дубли

    «Манчестер Сити» — «Бернли»: счет матча 5:0, обзор голов

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    В матче 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Бернли» со счетом 5:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Разыграли «горожане» угловой, пошла передача Бернарду Силвы к радиусу штрафной, где Фил Фоден мяч подработал и с левой низом пробил точно под ближнюю штангу.

    На 43-й минуте Фернандиньо выполнил длинную подачу на правый край атаки, Рияд Марез мяч подхватил, вошёл в штрафную, накрутил Тейлора и в завершении пробил в дальний угол ворот.

    Счет стал крупным в добавленное к первому тайму время — арбитр назначил пенальти за фол против Агуэро.

    Марез с «точки» пробил в левый от себя угол ворот, Поуп угадал направление удара, но до мяча в прыжке не дотянулся.

    На 51-й минуте хозяева разыграли угловой, Фоден сделал скрытый пас в штрафную, далее Бернарду Силва исполнил передачу во вратарскую, где оборона гостей не уследила за рывком Давида Сильвы, который в касание отправил мяч под перекладину.

    А на 63-й минуте быструю атаку провели хозяева, Де Брёйне сделал пас в штрафную, а уже там Бернарду Силва и Жезус передачами в касание вывели на удар Фодена, который оформил дубль, направив мяч в ближний угол ворот.

    «Горожане» в 30 турах набрали 63 очка. «Бернли» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея 39 очков.

    25 июня «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Челси», а «Бернли» примет «Уотфорд».

    АПЛ. 30-й тур
    «Манчестер Сити» — «Бернли» — 5:0 (3:0)
    Голы: Фоуден, 22 (1:0). Махрез, 43 (2:0). Махрез, 45+3 — с пенальти (3:0). Сильва, 51 (4:0). Фоуден, 63 (5:0)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Жоау Канселу, Зинченко, Сильва, Фернандинью (Ляпорт, 61), Эрнандес, Фоуден (Сане, 79), Агуэро (Габриэл Жезус, 45+4), Махрез (Де Брейне, 61), Бернарду Силва«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Браунхил, Родригес (Питерс, 60), Выдра (Томпсон, 88), МакнейлПредупреждения: Браунхил, 43. Жоау Канселу, 62
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