«Манчестер Сити» — «Бернли»: счет матча 5:0, обзор голов

В матче 30-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 5:0.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Разыграли «горожане» угловой, пошла передача Бернарду Силвы к радиусу штрафной, где Фил Фоден мяч подработал и с левой низом пробил точно под ближнюю штангу.

На 43-й минуте Фернандиньо выполнил длинную подачу на правый край атаки, Рияд Марез мяч подхватил, вошёл в штрафную, накрутил Тейлора и в завершении пробил в дальний угол ворот.

Счет стал крупным в добавленное к первому тайму время — арбитр назначил пенальти за фол против Агуэро.

Марез с «точки» пробил в левый от себя угол ворот, Поуп угадал направление удара, но до мяча в прыжке не дотянулся.

На 51-й минуте хозяева разыграли угловой, Фоден сделал скрытый пас в штрафную, далее Бернарду Силва исполнил передачу во вратарскую, где оборона гостей не уследила за рывком Давида Сильвы, который в касание отправил мяч под перекладину.

А на 63-й минуте быструю атаку провели хозяева, Де Брёйне сделал пас в штрафную, а уже там Бернарду Силва и Жезус передачами в касание вывели на удар Фодена, который оформил дубль, направив мяч в ближний угол ворот.

«Горожане» в 30 турах набрали 63 очка. «Бернли» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея 39 очков.

25 июня «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Челси», а «Бернли» примет «Уотфорд».