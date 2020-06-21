Гилерме: Игра с «Оренбургом» была необычной по многим причинам

Вратарь «Локомотива»поделился впечатлениями от матч против(1:0).

«Игра была необычной по многим причинам. Мы имели много моментов, но почему-то не очень много реализовали», — приводит слова Гилерме «Матч ТВ»

Напомним, игра с «Оренбургом» стала дебютной для главного тренера «Локомотива» Марко Николича.

Кроме этого команды заканчивали встречу в неполных составах: у «Локомотива» был удален нападающий Рифат Жемалетдинов, у «Оренбурга» — полузащитник Даниэль Мишкич и защитник Андрей Малых.

В компенсированное время матча форвард железнодорожников Эдер не смог реализовать 11-метровый.

После этой игры «Локомотив» набрал 44 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с 23 очками располагается на 15-м месте 0