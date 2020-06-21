Евсеев: Удаление повлияло на нас не в лучшую сторону

Главный тренер «Уфы»прокомментировал победу команды в матче с(2:1).

«Я бы не сказал, что мы выдали два разных тайма, просто можно разделить игру на до и после удаления.

Мы не использовали свои моменты, поэтому такая нервная концовка. Мы могли при счете 1:0 забивать, когда попали в штангу, но удаление повлияло на нас не в лучшую сторону.

Мы стали медленно играть, медленно двигать мяч, злоупотреблять теми действиями, которые не свойственны игрокам на разных позициях», — передает слова Евсеева ТАСС.

Отметим, что для обеих команд этот матч стал первым после возобновления чемпионата, который был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса.

После этой игры «Уфа» набрала 30 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда Евсеева на выезде сыграет против «Спартака». 0