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    БАТЭ сыграл вничью с солигорским «Шахтером»

    БАТЭ — «Шахтер»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Борисовский БАТЭ на своем поле сыграл вничью с солигорским «Шахтером» (2:2) в матче 13-го тура чемпионата Белоруссии.

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    Гости вышли вперед на 8-й минуте благодаря точному удару полузащитника Игора Ивановича. БАТЭ отыгрался на 61-й минуте усилиями хавбека Павла Нехайчика.

    На 78-й минуте форвард Максим Скавыш вывел хозяев вперед. Спустя несколько минут гости установили равенство в счете после мяча Дарко Бодула на 81-й минуте.

    После этой игры клуб из Борисова по-прежнему удерживает лидерство в таблице чемпионата Белоруссии с 27 очками. «Шахтер» идет 2-м с 25 очками.

    В следующем туре БАТЭ отправится на выезд к «Белшине», а «Шахтер» дома сыграет с «Рухом». 0

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