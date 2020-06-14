БАТЭ — «Шахтер»: счет матча 2:2, обзор голов

Борисовскийна своем поле сыграл вничью с солигорским(2:2) в матче 13-го тура чемпионата Белоруссии.

Гости вышли вперед на 8-й минуте благодаря точному удару полузащитника Игора Ивановича. БАТЭ отыгрался на 61-й минуте усилиями хавбека Павла Нехайчика.

На 78-й минуте форвард Максим Скавыш вывел хозяев вперед. Спустя несколько минут гости установили равенство в счете после мяча Дарко Бодула на 81-й минуте.

После этой игры клуб из Борисова по-прежнему удерживает лидерство в таблице чемпионата Белоруссии с 27 очками. «Шахтер» идет 2-м с 25 очками.

В следующем туре БАТЭ отправится на выезд к «Белшине», а «Шахтер» дома сыграет с «Рухом». 0