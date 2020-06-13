Гендиректор «Уфы»: Ждем разрешения на проведение матчей РПЛ со зрителями

Генеральный директор «Уфы»рассказал, что клуб ждет разрешения от властей Башкортостана на проведение матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) со зрителями.

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%.

«Подготовка идет по плану, всё нормально. Мелкие повреждения у футболистов есть, но ничего страшного. Только игра покажет, в какой физической форме будет команда.

Конечно, такой большой перерыв — это что-то новое для тренеров, но самое главное, чтобы игроки обошлись без травм и болезней в матчах.

Мы завершили укладку нового газона, команда уже тренировалась на нем. Приезжала комиссия, осмотрела. Они остались довольны, осталось дождаться документа.

Также мы ждем разрешения властей на проведение домашних матчей в присутствии болельщиков.

Мы сделаем всё возможное, чтобы зрители чувствовали себя максимально комфортно на наших играх.

Стюарды будут помогать болельщикам, если будут возникать какие-то вопросы», — сообщил Газизов РИА Новости.

Прерванный из-за пандемии коронавируса в марте сезон РПЛ должен возобновиться 19 июня матчами 23-го тура. «Уфа» 21 июня на своем поле примет «Тамбов». 0