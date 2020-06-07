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    Минское «Динамо» разгромило «Белшину»

    «Белшина» — «Динамо» М: счет матча 0:4, обзор голов

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    Бобруйская «Белшина» потерпела домашнее поражение от минского «Динамо» (0:4) в матче 12-го тура чемпионата Белоруссии.

    Минское «Динамо»
    Минское «Динамо»

    В составе победителей голами отметились Владислав Климович (5-я минута), Ришар Данило (45+1), Миха Горопевшек (50) и Кирилл Вергейчик (64).

    Эта победа вывела минчан на 8-е место с 16 очками. «Белшина» замыкает турнирную таблицу чемпионата Белоруссии с 3 очками.

    «Динамо» в следующем туре примет «Славию», а «Белшина» отправится в гости к «Энергетику-БГУ».

    Чемпионат Белоруссии.. 12-й тур
    «Белшина» — «Динамо» Мн — 0:4 (0:2)
    Голы: Климович, 5 (0:1). Данилу, 45+1 (0:2). Горопевшек, 51 (0:3). Вергейчик, 64 (0:4)«Белшина»: Туранок, Грек, Нечаев, Одеоибо (Нивалду, 62), Соланович (Рекиш, 73), Ясюкевич, Рочев (Кирисов, 56), Глебко, Салимов, Маляров, Ковель«Динамо»: Плотников, Риос, Сухоцкий, Швецов, Бручич, Горопевшек, Козлов, Олехнович, Данилу (Вергейчик, 59), Климович (Бородин, 73), Шикавка (Билоног, 77)Предупреждения: Салимов, 8. Данилу, 23. Риос, 45. Кирисов, 63
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