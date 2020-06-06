«Фортуна» — «Хоффенхайм»: счет матча 2:2, обзор голов

Дюссельдорфскаяна своем поле сыграла вничью с(2:2) в матче 30-го тура чемпионата Германии

Счет в матче уже на пятой минуте открыли гости — отличился нападающий Роувен Хеннингс.

А четыре минуты спустя «Хоффенхайм» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Беньямин Хюбнер.

Тем не менее, на 16-й минуте гости отыгрались благодаря голу Мунаса Даббура, а на 61-й минуте Стивен Цубер вывел «Хоффенхайм» вперед.

Счет сравнялся на 76-й минуте — Роувен Хеннингс оформил дубль, реализовав пенальти.

После этого матча «Хоффенхайм» с 43 очками на 6-м месте, а «Фортуна» на 16-й строке таблицы Бундеслиги — 26 очков.

Бундеслига. 30-й тур «Фортуна» — «Хоффенхайм» — 2:2 (1:1) Голы: Хеннингс, 5 (1:0). Даббур, 16 (1:1). Цубер, 61 (1:2). Хеннингс, 76 — с пенальти (2:2)«Фортуна»: Кастенмайер, Зуттнер, Циммерманн (Гиссельманн, 66), Хоффманн (Циммер, 66), Каан Айхан, Боджек (Моралес, 66), Бериша (Офори, 66), Штегер, Томми, Хеннингс, Кенан Караман (Ковнацки, 83)«Хоффенхайм»: Бауманн, Нордтвейт, Бичакчич, Хюбнер, Пош (Богард, 85), Руди, Цубер (Кадержабек, 62), Самассеку, Баумгартнер (Бебу, 62), Даббур (Крамарич, 71), Сков (Гриллич, 85)Предупреждения: Боджек, 26. Хоффманн, 45. Сков, 53. Зуттнер, 64. Нордтвейт, 75. Крамарич, 87. Гриллич, 88. Хеннингс, 90+4Удаление: Хюбнер, 9

Еще в одном матче отчетного тура франкфуртский «Айнтрахт» на своем поле уступил «Майнцу» со счетом 0:2.

Счет на 43-й минуте открыл французский защитник гостей Мусса Ньякат, а на 77-й минуте камерунский хавбек Пьер Кунде установил окончательный счет.

«Айнтрахт» с 35 очками на 11-м месте, а «Майнц» на 15-м месте — 31 очко.