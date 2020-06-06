«Динамо» установило на базе дезинфекционные туннели

Московскоеустановило дополнительные средства защиты на тренировочной базе в Новогорске.

«К рестарту сезона-2019/20 продолжает готовиться не только динамовская команда, но и её дом.

На этой неделе на две входные группы базы — непосредственно на ВТБ УТБ "Новогорск-Динамо" и в её главный корпус — были установлены дезинфекционные туннели.

Так что теперь пребывание бело-голубых в Новогорске стало еще безопаснее», — говорится в сообщении клуба.

Также в «Динамо» сообщили, что защитник Заурбек Плиев отбыл положенный срок на карантине и приступил к тренировкам.

«Закончился срок необходимого карантина у Заурбека Плиева. Ему было проведено очередное тестирование, которое дало очередной отрицательный результат.

Пока Заурбек приступил к работе по индивидуальной программе, его подключение к одной из групп, на которые в соответствии с Медицинским регламентом РПЛ разбиты тренирующиеся динамовские футболисты, ожидается в начале следующей недели», — говорится в сообщении.

21 июня «Динамо» в первом матче после возобновления РПЛ сыграет в гостях с «Краснодаром». Команда Кирилла Новикова находится на 6-м месте в турнирной таблице с 30 очками. 0