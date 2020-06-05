«Трабзонспор» обжаловал свой запрет на участие в еврокубках

обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) свой годовой запрет на участие в европейских кубках, сообщает Leakers.ng.

Накануне на турецкий клуб УЕФА наложил запрет за то, что он якобы нарушил финансовые правила. УЕФА заявил, что клуб не выполнил предыдущее соглашение за прошлый период, чтобы избежать санкций в соответствии с финансовой правилами «честной игры».

На данный момент «Трабзонспор» лидирует в чемпионате Турции и может получить право на участие в групповом этапе ЛЧ, что обеспечит ему миллионы евро.

Напомним, что перезапуск турецкой Суперлиги назначен на 12 июня. 0