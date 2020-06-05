«Трабзонспор» обжаловал свой запрет на участие в еврокубках
globallookpress.com
Накануне на турецкий клуб УЕФА наложил запрет за то, что он якобы нарушил финансовые правила. УЕФА заявил, что клуб не выполнил предыдущее соглашение за прошлый период, чтобы избежать санкций в соответствии с финансовой правилами «честной игры».
На данный момент «Трабзонспор» лидирует в чемпионате Турции и может получить право на участие в групповом этапе ЛЧ, что обеспечит ему миллионы евро.
Напомним, что перезапуск турецкой Суперлиги назначен на 12 июня. 0