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    «Трабзонспор» обжаловал свой запрет на участие в еврокубках

    Футбол Трабзонспор Между тем УЕФА
    «Трабзонспор» обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) свой годовой запрет на участие в европейских кубках, сообщает Leakers.ng.

    «Трабзонспор» обжаловал свой запрет на участие в еврокубках
    «Трабзонспор» обжаловал свой запрет на участие в еврокубках

    Накануне на турецкий клуб УЕФА наложил запрет за то, что он якобы нарушил финансовые правила. УЕФА заявил, что клуб не выполнил предыдущее соглашение за прошлый период, чтобы избежать санкций в соответствии с финансовой правилами «честной игры».

    На данный момент «Трабзонспор» лидирует в чемпионате Турции и может получить право на участие в групповом этапе ЛЧ, что обеспечит ему миллионы евро.

  • УЕФА отстранил «Трабзонспор» от еврокубков
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