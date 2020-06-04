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    УЕФА отстранил «Трабзонспор» от еврокубков

    Футбол УЕФА Трабзонспор Между тем Скандалы
    Судебная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключила турецкий «Трабзонспор» от еврокубков.

    УЕФА отстранил «Трабзонспор» от еврокубков
    УЕФА отстранил «Трабзонспор» от еврокубков

    Об этом сообщается на официальном сайте организации.

    Отмечается, что турецкий клуб наказан за несоблюдение правил финансового фэйр-плей. Условие было выдвинуто 5 июля 2019 года. В результате Судебная палата постановила исключить «Трабзонспор» из участия в одном клубном соревновании УЕФА, в котором он мог бы участвовать в сезонах 2020/21 и 2021/22.

    После 26 матчей «Трабзонспор» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в активе 53 очка. Столько же у идущего на второй строчке «Истамбула». 0

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