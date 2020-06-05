Погребняк призвал Кокорина ехать в Европу

Нападающий «Урала»посоветовал форварду «Зенита»перейти в европейских клуб.

«Не знаю деталей всей истории с его уходом в "Сочи". Но то, что Сашка еще скажет свое слово, не сомневаюсь, поскольку уже видел его в матчах за "Сочи". Мне показалось, что все случившееся с ним сделало его крепче, жестче и злее, что для классного форварда — ценнейшие качества.

Что касается аренды, то она может и закалить, и сломать. Пример — Дзюба, получив опыт в "Томи", "Ростове", "Арсенале", потом стал лидером "Зенита" и сборной. Да и я по-настоящему почувствовал себя игроком, пройдя "Шинник", "Балтику" и ту же "Томь".

В России его с удовольствием заберет любой клуб. Но я на его месте рассмотрел бы вариант с отъездом за границу.

Он скоро станет свободным агентом, здесь уже все всем доказал — езжай в Европу! Думаю, спрос на него там имеется», — приводит слова Погребняка «Спорт-Экспресс». 0