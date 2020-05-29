Слуцкий заявил о сложностях в тренировочном процессе

Главный тренер «Рубина»поделился впечатлениями от возобновления тренировок команды после вынужденного перерыва.

«Мы очень долго собирались, потому что россияне прибыли раньше, сдали тест. После этого прибыла большая группа иностранцев, они летели чартером. После этого приехали еще грузины, у них был свой путь. В конце концов, команда смогла собраться в Казани на тренировочной базе, где иностранцы проходят необходимый двухнедельный карантин. Мы приступили к тренировкам, после того, как сдали тест на коронавирус.

Мы уже дважды его сдавали, первый раз, к сожалению, был положительный результат у Пояркова. Но, к счастью, он ни с кем из футболистов не контактировал. Понятно, что сейчас он изолирован. До этого еще положительный тест был у Кости Плиева, но он уже сдал два отрицательных теста и через несколько дней присоединится к команде. После всех многочисленных тестов мы приступили уже непосредственно к работе. Кроме того, мы еще сдали тесты на антитела.

Сложностей много, никто не знал, как проводить тренировки, как использовать индивидуальный график, как работать группами, чтобы футболисты не прикасались на футбольном поле, как привести всех в функциональное состояние. Кто-то имел возможность бегать, кто-то не выходил из дома.

Проблем хватает, не только у меня, но и абсолютно у любого тренера. Возобновился чемпионат Германии — травматизм увеличился в 2,5 раза. Поэтому нужно иметь максимальное количество "штыков" в строю, в более-менее оптимальном состоянии.

Когда не имеешь возможности заниматься любимым делом на протяжении долгого промежутка времени, первые тренировки вызывают положительные эмоции. Скоро наступит фаза утомления, но так бывает всегда. Когда работаешь, мечтаешь об отпуске, когда уходишь в отпуск, мечтаешь о работе. Вряд ли эмоции отличаются от среднестатистических», — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба. 0