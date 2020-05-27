Еще у одного игрока «Рубина» выявлен коронавирус

на своем официальном сайте сообщил, что защитниксдал положительный тест на коронавирус.

«Все игроки "Рубина", включая вернувшихся из-за границы легионеров, по прилету в Казань сдали тест на коронавирус COVID-19. За исключением одного все тесты показали отрицательный результат.

Тест защитника Николая Пояркова, который игрок сдал 18 мая в Казани, показал положительный результат. Тест был отправлен на дополнительную проверку в лабораторию города Новосибирск, где 21 мая положительный результат подтвердился. Отметим, что с другими игроками и персоналом команды Николай Поярков не контактировал. Сейчас Николай Поярков находится на самоизоляции в казанской квартире», — говорится в заявлении.

Ранее коронавирус был также диагностирован у защитника «Рубина» Константина Плиева, который остается дома в Северной Осетии. 0