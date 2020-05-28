«Штутгарт» — «Гамбург»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 28-го тура второго дивизиона чемпионата Германиина своем поле обыгралсо счетом 3:2.

Гости открыли счет на 16-й минуте благодаря мячу финского нападающего Йоэля Похьянпало. В добавленное к первому тайму время Аарон Хант реализовал пенальти, удвоив преимущество «Гамбурга».

Сразу после перерыва «Штутгарт» отыграл один мяч: на 48-й минуте отличился японец Ватару Эндо. На 61-й минуте хозяева получили право на 11-метровый удар, который реализовал Николас Гонсалес.

На 90-й минуте хозяева смогли вырвать победу благодаря точному удару Гонсало Кастро.

После этой победы «Штутгарт» остался на втором месте в турнирной таблице второй Бундеслиги, «Гамбург» идет третьим, имея в активе на 2 очка меньше. 0