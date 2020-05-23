Агент: Деспотовичем настойчиво интересуется «Ростов»

Представитель нападающегорассказал об интересе к футболисту со стороны российских клубов и турецкого

«По поводу ЦСКА я вам скажу так: дыма без огня не бывает. Ходят еще разговоры о "Ростове", очень настойчиво им интересуются. Думаю, это самый серьезный вариант. Была еще возможность перейти зимой туда у Джордже.

Интерес "Локомотива"? Они под вопросом, но переговоры идут во всех направлениях. Джордже — очень серьезный футболист, тем более свободный агент», — сказал Горбенко сайту Sport24.ru.

«По "Трабзонспору" тоже ведутся переговоры, но он горит желанием играть в РПЛ. Конкретных вариантов в Европе нет, чемпионаты нигде не закончились», — также отметил Горбенко«. 0