«Боруссия» М — «Байер»: счет матча — 1:3, обзор голов

Леверкузенскийв 27-м туре Бундеслиги на выезде обыграл

Матч завершился победой «Байера» со счетом 3:1.

Дублем у победителей отметился Кай Хаверц, который сделал дубль во втором матче подряд и забил 9-й и 10-й голы в текущем чемпионате Германии. Еще один мяч забил Свен Бендер.

У хозяев отличился Маркус Тюрам.

«Байер» набрал 53 очка и вырвался на третье место в таблице Бундеслиги. У «Боруссии» — 52 очка и четвертая позиция.