«Боруссия» М — «Байер»: счет матча — 1:3, обзор голов

Матч завершился победой «Байера» со счетом 3:1.
Дублем у победителей отметился Кай Хаверц, который сделал дубль во втором матче подряд и забил 9-й и 10-й голы в текущем чемпионате Германии. Еще один мяч забил Свен Бендер.
У хозяев отличился Маркус Тюрам.
«Байер» набрал 53 очка и вырвался на третье место в таблице Бундеслиги. У «Боруссии» — 52 очка и четвертая позиция.
Бундеслига, 27-й тур
«Боруссия» М — «Байер» — 1:3 (0:1)
Голы: Хаверц, 7 (0:1). Тюрам, 52 (1:1). Хаверц, 58 — с пенальти (1:2). Бендер, 81 (1:3)«Боруссия» М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Штробль (Бенеш, 76), Хофманн, Нойхаус, Плеа, Эмболо (Штиндль, 12), Тюрам (Вендт, 78)«Байер»: Градецки, Драгович (Баумгартлингер, 81), Бендер, Вайзер, Синкгравен, Тапсоба, Арангис, Беллараби (Бэйли, 66), Демирбай, Хаверц, ДиабиПредупреждения: Диаби, 62. Бенсебаини, 71