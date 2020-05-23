«Вольфсбург» — «Боруссия» Д: счет матча — 0:2, обзор голов

Рафаэл Геррейру
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Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.
На 33-й минуте «Боруссию» вывел вперед Рафаэл Геррейро. На 78-й минуте дортмундцы увеличили свое преимущество благодаря точному удару Ашрафа Хакими после паса Джейдона Санчо.
Концовку матча «Вольфсбург» доигрывал в меньшинстве — на 82-й минуте Феликс Клаус наступил сопернику на ногу и получил прямую красную карточку.
«Боруссия» набрала 57 очков и занимает второе место в таблице Бундеслиги, а «Вольфсбург» (39 очков) идет шестым.
Бундеслига, 27-й тур
«Вольфсбург» — «Боруссия Д» — 0:2 (0:1)
Голы: Рафаэл Геррейру, 32 (0:1). Хакими, 78 (0:2)«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон (Клаус, 64), Мбабу, Понграчич, Мехмеди (Жуан Виктор, 85), Арнольд, Штеффен, Шлагер, Гинчек (Брекало, 64), Вегхорст«Боруссия» Д: Бюрки, Хуммельс (Эмре Джан, 46), Пищек, Аканджи, Хакими, Дилэйни (Шмельцер, 83), Азар (Рейна, 79), Рафаэл Геррейру (Балерди, 83), Брандт (Санчо, 65), Дахуд, ХоланнПредупреждения: Дилэйни, 55. Гинчек, 60. Брукс, 65. Азар, 74. Арнольд, 86. Шлагер, 90+2Удаление: Клаус, 82
Другие результаты
«Фрайбург» — «Вердер» — 0:1
«Падерборн» — «Хоффенхайм» — 1:1
«Боруссия» М — «Байер» — 1:3 0