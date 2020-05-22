РФС и премьер-лига хотят возобновить сезон с ВАР

Заместитель генерального секретаря РФС по развитиюрассказал о том, будут ли использоваться видеоарбитры после возобновления чемпионата России.

«Департамент судейства РФС и судейский комитет готовят набор предложений. В основном он касается судей и ВАР.

Там есть специфика. Мы хотим использовать видеоассистентов, по крайней мере попытаться. Хотя ФИФА разрешила не использовать ВАР там, где они были.

У нас есть принцип, по которому мы стараемся не допускать судей из соответствующего региона не допускать к обслуживанию матчей. Здесь придется ввести исключение и сделать так, чтобы судья мог приехать на матч на машине.

И не вижу проблемы в том, чтобы московский арбитр работал на игре московских клубов. Более того, считаю, что это в принципе правильно.

В судье нужно видеть профессионала, а не человека, который живет в Москве, Ростове-на-Дону или Санкт-Петербурге», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс». 0