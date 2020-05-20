Источник: Кузяев не продлит контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита», скорее всего, не продлит контракт с сине-бело-голубыми, который истекает в июне 2020 года.

По информации «Чемпионата», 27-летний хавбек твердо намерен уехать в один из европейских чемпионатов этим летом.

Ранее отец хавбека, Адьям Кузяев, отметил, что они с сыном не рассматривают предложения других клубов, а также сообщил, что игрок не приступил к переговорам о новом контракте с «Зенитом».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявлял, что все игроки, у которых истекают контракты в июне, согласятся продлить соглашения до фактического завершения чемпионата.

По его словам, решения о продлении контрактов на более длительные сроки будут приниматься в период доигровки сезона.

В текущем сезоне Кузяев провел 13 матчей в РПЛ и сделал 1 результативную передачу. 0