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    Источник: Кузяев не продлит контракт с «Зенитом»

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    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, скорее всего, не продлит контракт с сине-бело-голубыми, который истекает в июне 2020 года.

    Далер Кузяев
    Далер Кузяев

    По информации «Чемпионата», 27-летний хавбек твердо намерен уехать в один из европейских чемпионатов этим летом.

    Ранее отец хавбека, Адьям Кузяев, отметил, что они с сыном не рассматривают предложения других клубов, а также сообщил, что игрок не приступил к переговорам о новом контракте с «Зенитом».

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявлял, что все игроки, у которых истекают контракты в июне, согласятся продлить соглашения до фактического завершения чемпионата.

    По его словам, решения о продлении контрактов на более длительные сроки будут приниматься в период доигровки сезона.

    В текущем сезоне Кузяев провел 13 матчей в РПЛ и сделал 1 результативную передачу. 0

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