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    «Химки» — «Пари НН». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 22-го тура РПЛ «Химки» — «Пари НН»

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    Николай Калинский
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    Николай Калинский
    «Химки» на своем поле сыграют с «Пари НН» в рамках 22-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Химки»

    «Химки» находятся на 12-й строчке в турнирной таблице, записав на свой счет 20 очков в 21-м матче. Подмосковная команда одержала 4 победы, 8 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 24:37.

    После возобновления сезона «Химки» провели три матча, заработав в них четыре очка. Сначала «красно-чёрные» минимально обыграли дома «Факел» (1:0), затем уступили в гостях ЦСКА (0:1), а в крайнем туре разошлись миром с «Ахматом» на своем поле — 1:1.

    «Пари НН»

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    «Пари НН» с 19 очками расположился в зоне стыковых матчей на 13-й строчке в турнирной таблице. На счету команды из Нижнего Новгорода 5 побед, 4 ничьи и 12 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 17:39.

    В двух крайних турах подопечные Виктора Гончаренко не набрали очков и не смогли забить ни одного гола — 0:3 от «Краснодара» и 0:1 с «Рубином». До этого нижегородцы возобновили сезон домашней победой над «Акроном» (2:1).

    Личные встречи

    В матче первого круга была зафиксирована минимальная победа «Пари НН» — 1:0.

    В последних 10-ти встречах нижегородцы выиграли 6 раз, «Химки» оказались сильнее в 2-х случаях и дважды команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Пари НН» с коэффициентом 1.75.

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