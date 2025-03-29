«Химки» на своем поле сыграют с «Пари НН» в рамках 22-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Химки»

«Химки» находятся на 12-й строчке в турнирной таблице, записав на свой счет 20 очков в 21-м матче. Подмосковная команда одержала 4 победы, 8 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 24:37.

После возобновления сезона «Химки» провели три матча, заработав в них четыре очка. Сначала «красно-чёрные» минимально обыграли дома «Факел» (1:0), затем уступили в гостях ЦСКА (0:1), а в крайнем туре разошлись миром с «Ахматом» на своем поле — 1:1.

«Пари НН»

«Пари НН» с 19 очками расположился в зоне стыковых матчей на 13-й строчке в турнирной таблице. На счету команды из Нижнего Новгорода 5 побед, 4 ничьи и 12 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 17:39.

В двух крайних турах подопечные Виктора Гончаренко не набрали очков и не смогли забить ни одного гола — 0:3 от «Краснодара» и 0:1 с «Рубином». До этого нижегородцы возобновили сезон домашней победой над «Акроном» (2:1).

Личные встречи

В матче первого круга была зафиксирована минимальная победа «Пари НН» — 1:0.

В последних 10-ти встречах нижегородцы выиграли 6 раз, «Химки» оказались сильнее в 2-х случаях и дважды команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Пари НН» с коэффициентом 1.75.