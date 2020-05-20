«Динамо» Брест — БАТЭ: счет матча 1:3, обзор голов

Счет на 31-й минуте открыл полузащитник гостей Станислав Драгун. На 40-й украинский форвард «Динамо» Артем Милевский восстановил равновесие.
Победу команде из Борисова принесли точные удары Павла Нехайчика и серба Немньи Милича на 73-й и 80-й минутах соответственно.
БАТЭ с 22 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. «Динамо» — 8-е место (13 баллов).
В воскресенье 24 мая БАТЭ и «Динамо-Брест» встретятся вновь в Минске на стадионе «Динамо» в финале Кубка Белоруссии.
Белоруссия. 10-й тур
«Динамо Брс» — «БАТЭ» — 1:3 (1:1)
Голы: Драгун, 31 (0:1). Милевский, 40 (1:1). Нехайчик, 73 (1:2). Милич, 80 (1:3)«Динамо Брс»: Павлюченко, Витус, Павловец, Кики, Кисляк, Гордейчук (Кривец, 66), Нойок (Садовский, 85), Савицкий, Юзепчук, Милевский (Быков, 74), ЛаптевБАТЭ: Чичкан, Филипенко, Настич, А.Филипович, Волков, Бага (Видлюмссон, 69), Стасевич (Бессмертный, 84), Нехайчик (Милич, 77), Драгун, Яблонский, СкавышПредупреждения: Кисляк, 4. Нойок, 36. Филипенко, 38. Павловец, 47. Савицкий, 54. Скавыш, 55. Лаптев, 90+3