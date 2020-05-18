Источник: Три игрока «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус

Заурбек Плиев
«Динамо»
Футболисты бело-голубых в понедельник, 18 мая, прошли тестирование перед возобновлением тренировок.
По информации инсайдера Нобеля Арустамяна, результат оказался положительным у трех игроков московского клуба.
«Называть фамилии не считаю уместным. Ждем официальной информации от клуба», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.
Ранее коронавирус выявили у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана, а также защитника «Рубина» Константина Плиева.
Плиев, как сообщалось в СМИ, контактировал с братом Заурбеком, выступающим за «Динамо». 0