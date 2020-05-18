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    Источник: Три игрока «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус

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    Трое игроков московского «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус.

    Заурбек Плиев
    Заурбек Плиев

    Футболисты бело-голубых в понедельник, 18 мая, прошли тестирование перед возобновлением тренировок.

    По информации инсайдера Нобеля Арустамяна, результат оказался положительным у трех игроков московского клуба.

    «Называть фамилии не считаю уместным. Ждем официальной информации от клуба», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    Ранее коронавирус выявили у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана, а также защитника «Рубина» Константина Плиева.

    Плиев, как сообщалось в СМИ, контактировал с братом Заурбеком, выступающим за «Динамо». 0

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