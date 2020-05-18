Источник: Три игрока «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус

Стамбульское шоу с пятью голами. О том, как «Галатасарай» вернулся в игру с «Реалом» в 2001-м

Европейский футбол потихоньку возвращается к жизни, но еврокубки еще придется подождать, поэтому насладимся очередной большой игрой прошлого