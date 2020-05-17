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    Виллиан: Большинству в АПЛ не нравится идея возобновить сезон

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    Вингер «Челси» Виллиан рассказал, что не все в АПЛ поддерживают идею уже сейчас возобновить чемпионат.

    Виллиан
    Виллиан

    «Насколько я знаю, многим футболистам — я бы даже сказал, большинству — не нравится идея возобновления сезона в АПЛ прямо сейчас. Мы очень хотим вернуться, нам не хватает футбола, любимого дела, но все должно проходить безопасно. Наше здоровье — на первом месте. Игроки не хотят возвращаться, пока не станет полностью безопасно.

    Впрочем, мы до сих пор не знаем, как все сложится. Надеюсь, это произойдет в ближайшие дни. АПЛ проведет встречу в понедельник, а затем сообщит о следующих шагах», — цитирует Evening Standard Виллиана.

    Ранее в СМИ появлялась информация о том, что АПЛ планирует возобновить сезон 13 июня. 0

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