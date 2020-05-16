Курский «Авангард» не будет играть в ФНЛ в сезоне-2020/21

Курский «Авангард» не собирается подавать документы на лицензирование для участия в первенстве ФНЛ сезона-2020/21, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией.

«Ситуация с Курском, "Армавиром" и "Лучом", а также то, что ни один клуб не покидает лигу по итогам нынешнего сезона, и при условии, что пять клубов ПФЛ, ставших первыми в своих зонах, пройдут лицензирование, в сезоне ФНЛ-2020/21 примут участие 22 команды», — сказано в сообщении.

Еще один собеседник агентства заявил, что на данный момент нельзя говорить с уверенностью на 100% о том, что все клубы, которые планируют принять участие в новом сезоне ФНЛ, смогут пройти лицензирование.

Ранее «Армавир» объявил о том, что досрочно снимается с первенства, а «Луч» из Владивостока заявил, что сезон-2020/21 начнет в третьем дивизионе.

В зоне вылета ФНЛ помимо занимавшего 16-е место «Луча» после 27 сыгранных туров находились «Спартак-2», «Текстильщик» из Иваново, воронежский «Факел» и саранская «Мордовия».

«Армавир» занимал 12-й строчку таблицы, а курский «Авангард» — 13-ю.

Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершен досрочно. Лучшие команды первого дивизиона по итогам 27 туров волгоградский «Ротор» и «Химки» в следующем сезоне выступят в РПЛ. 0