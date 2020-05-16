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    «Вольфсбург» вырвал выездную победу у «Аугсбурга»

    «Аугсбург» — «Вольфсбург»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» потерпел домашнее поражение от «Вольфсбурга» — 1:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 43-й минуте открыли гости. Паулу Силва слева навесил на Ренато Штеффена, который головой с двенадцати метров пробил точно в левый угол. Луте в прыжке мяч достать не смог.

    Отыгрался «Аугсбург» на 54-й минуте. Макс справа со штрафного навесил к воротам «Волков», Брукс срезал мяч в свои ворота. Кастельс отбил сферу в перекладину, а на добивание первым успел Тин Едвай.

    А на первой добавленной минуте матча Мбабу справа красиво ушёл от двух соперников и прострелил к дальней штанге, где Гинчеку оставалось не промазать по пустым воротам воротам хозяев.

    После этого матча «Вольфсбург» с 39 очком занимает 6-е место в таблице Бундеслиги, а «Аугсбург» на 14-м месте — 27 очков.

    Бундеслига. 26-й тур
    «Аугсбург» — «Вольфсбург» — 1:2 (0:1)
    Голы: Штеффен, 43 (0:1). Едвай, 54 (1:1). Гинчек, 90+1 (1:2)«Аугсбург»: Луте, Сухи (Удуокхай, 65), Фрамбергер, Едвай, Макс, Байер, Хедира, Левен (Саренрен-Базе, 87), Варгас (Йагу Амарал, 79), Нидерлехнер, Рихтер (Кордова, 87)«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Мбабу, Паулу Отавиу (Руссийон, 88), Понграчич, Мехмеди, Арнольд, Штеффен, Шлагер, Брекало (Гинчек, 61), Жуан Виктор (Клаус, 74)Предупреждения: Сухи, 39. Паулу Отавиу, 53. Арнольд, 73. Руссийон, 90
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