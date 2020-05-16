«Аугсбург» — «Вольфсбург»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 26-го тура немецкой Бундеслигипотерпел домашнее поражение от— 1:2.

Счет в матче на 43-й минуте открыли гости. Паулу Силва слева навесил на Ренато Штеффена, который головой с двенадцати метров пробил точно в левый угол. Луте в прыжке мяч достать не смог.

Отыгрался «Аугсбург» на 54-й минуте. Макс справа со штрафного навесил к воротам «Волков», Брукс срезал мяч в свои ворота. Кастельс отбил сферу в перекладину, а на добивание первым успел Тин Едвай.

А на первой добавленной минуте матча Мбабу справа красиво ушёл от двух соперников и прострелил к дальней штанге, где Гинчеку оставалось не промазать по пустым воротам воротам хозяев.

После этого матча «Вольфсбург» с 39 очком занимает 6-е место в таблице Бундеслиги, а «Аугсбург» на 14-м месте — 27 очков.