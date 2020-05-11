Чемпионат Англии может возобновиться 12 июня

Чемпионат Англии, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, может возобновиться 12 июня, утверждает The Telegraph.

Сегодня, 11 мая, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит в парламенте дорожную карту выхода страны из карантина.

Ожидается, что будет принято решение возобновить спортивные, в том числе футбольные, турниры в следующем месяце, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Возобновление АПЛ запланировано на 12 или 13 июня, команды приступят к тренировкам с 18 мая. На 16 мая намечен рестарт чемпионата Германии. Испания также ориентируется на 12 июня. 0