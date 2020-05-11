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    Чемпионат Англии может возобновиться 12 июня

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    Чемпионат Англии, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, может возобновиться 12 июня, утверждает The Telegraph.

    Чемпионат Англии может возобновиться 12 июня
    Чемпионат Англии может возобновиться 12 июня

    Сегодня, 11 мая, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит в парламенте дорожную карту выхода страны из карантина.

    Ожидается, что будет принято решение возобновить спортивные, в том числе футбольные, турниры в следующем месяце, если позволит эпидемиологическая обстановка.

    Возобновление АПЛ запланировано на 12 или 13 июня, команды приступят к тренировкам с 18 мая. На 16 мая намечен рестарт чемпионата Германии. Испания также ориентируется на 12 июня. 0

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