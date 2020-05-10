Сычев — в топ-20 самых дорогих талантов 2004 года

На первом месте расположился Уэйн Руни из «Манчестер Юнайтед», чья стоимость в то время оценивалась в 37 миллионов евро.
Второе место занял Антонио Рейес из «Арсенала» (35 миллионов), третье — Фернандо Торрес из «Атлетико» (25 миллионов).
В топ-20 вошли Дмитрий Сычев из «Локомотива» (10 миллионов евро) и Фернандо Кавенаги из «Спартака» (10 миллионов евро).
Рейтинг самых дорогих молодых игроков выглядит следующим образом:
1. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», 18 лет) — 37 миллионов
2. Хосе Антонио Рейес («Арсенал», 21 год) — 35 миллионов
3. Фернандо Торрес («Атлетико», 20 лет) — 25 миллионов
4. Робиньо («Реал», 20 лет) — 22 миллиона
5. Арьен Роббен («Челси», 20 лет) — 20 миллионов
6. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», 19 лет) — 18 миллионов
7. Карлос Тевес («Бока Хуниорс», 20 лет) — 15 миллионов
8. Даниеле Де Росси («Рома», 21 год) — 14 миллионов
9. Андрес Иньеста («Барселона», 20 лет) — 12 миллионов
10. Майкл Эссьен («Лион», 21 год) — 12 миллионов
11. Рафаэль ван дер Варт («Аякс», 21 год) — 12 миллионов
12. Эммануэль Адебайор («Монако», 20 лет) — 12 миллионов
13. Уэсли Снейдер («Аякс», 20 лет) — 10 миллионов
14. Венсан Компани («Андерлехт», 18 лет) — 10 миллионов
17. Фернандо Кавенаги («Спартак», 21 год) — 10 миллионов
18. Дмитрий Сычев («Локомотив», 20 лет) — 10 миллионов 0