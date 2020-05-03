Матчи Кубка Англии могут быть доиграны на «Уэмбли»

Стадион «Уэмбли»
globallookpress.com
По информации источника, FA рассматривает вариант с проведением оставшихся матчей турнира на стадионе «Уэмбли».
Этот вариант позволит руководству ассоциации уменьшить потери от остановки сезона. В случае продолжения Кубка Англии FA получит деньги от продажи прав на телетрансляции.
Финал планируется провести 8 августа. Также рассматривается вариант с проведением игры 5 августа, но в этот день может пройти последний тур АПЛ.
Розыгрыш Кубка Англии был приостановлен на стадии четвертьфинала из-за пандемии коронавируса.
В турнире продолжают участвовать «Шеффилд Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Лестер», «Челси», «Норвич», «Дерби Каунти» и «Манчестер Юнайтед». 0